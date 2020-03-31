Увага! Зміни в законодавстві про зайнятість.

На засіданні, 29 березня 2020 року, Уряд прийняв постанову “Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу”. На період дії карантину, надання статусу безробітного відбуватиметься одразу після подання ним заяви, а допомога по безробіттю призначатиметься з першого дня після реєстрації.
У період надзвичайної ситуації зміни до Порядку передбачають:
- При наданні статусу безробітного не буде застосовуватись семиденний період для активного пошуку підходящої роботи. Особі відразу надаватиметься статус безробітного без необхідності протягом 7-ми днів відвідувати співбесіди з роботодавцями.
- Надається право зареєстрованим безробітним не відвідувати службу зайнятості протягом 30 і більше календарних днів (комунікація зареєстрованих безробітних і працівників служби зайнятості відбуватиметься дистанційно – телефоном, електронною поштою).
- виплата допомоги по безробіттю може здійснюватися без особистого відвідування безробітним центром зайнятості за умови підтвердження безробітним наміру перебування у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації (телефонний зв‘язок, електронні засоби тощо)
Директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік коментує: «В період карантину співробітники служби зайнятості будуть підбирати можливі варіанти підходящої роботи, формуватимуть комплекс заходів, які мають вжити кар’єрний радник та особисто зареєстрований безробітний, для працевлаштування або здійснення іншого виду зайнятості. Спілкування кар’єрного радника з шукачем роботи буде здійснюватись переважно дистанційно».
Додаткову інформацію можна отримати на «прямій лінії» Запорізького ОЦЗ за номером (061)236-14-71