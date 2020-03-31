Запорізьке підприємство з постачання газу ухилялось від сплати ЄСВ

Фахівці слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області під процесуальним керівництвом прокуратури області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Фігурантами справи були службові особи одного з підприємств Запорізької області, основним видом діяльності якого є постачання газу.
Завдяки заходам, вжитим працівниками податкової міліції, до бюджету відшкодовано єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також завдану державі шкоду на загальну суму понад 3 мільйони гривень.
У зв’язку з повним відшкодуванням збитків слідчі на підставі ч.4 ст. 2121 КК України направили до суду клопотання про звільнення службових осіб підприємства від кримінальної відповідальності.
Головне управління ДФС у Запорізькій області