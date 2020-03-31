Запорізькі аграрії спрямували до бюджетів громад понад 55 мільйонів

Підприємства і підприємці агросектору за два місяці 2020 року сплатили до місцевих бюджетів Запорізького регіону 55 мільйонів 535 тисяч гривень єдиного податку. Зокрема, у лютому надійшло більше шести мільйонів, що на 11,6 відсотка більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Найбільші суми податку з початку року надійшли від суб’єктів господарювання, які працюють у сільському господарстві Пологівського, Більмацького та Розівського районів – майже 9 мільйонів, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 8,5 мільйона, м. Токмак, Токмацького і Чернігівського районів – 6,8 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 5,8 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 5,4 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 5 мільйонів, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 4,3 мільйона тощо.
Станом на початок березня у Запорізькій області зареєстровано 2052 платника єдиного податку ІV групи.
Нагадаємо, спрощену систему оподаткування можуть використовувати агровиробники із необмеженим граничним обсягом доходів та кількістю найманих працівників, у яких частка виробленої сільгосппродукції за рік дорівнює або перевищує 75 відсотків. Ставки податку розраховуються з одного гектара сільгоспугідь або водного фонду (у відсотках бази оподаткування) та залежать від категорії (типу) земель і їх розташування. Їх розмір визначається у відсотках від бази оподаткування, тобто, від нормативно грошової оцінки одного гектара сільгоспугідь (ріллі) з урахуванням коефіцієнта індексації.
Головне управління ДПС у Запорізькій області