Благодійний фонд родини Жебрівських передав 300 наборів із ліками першої необхідності пенсіонерам «Фармак»

«Благодійний фонд родини Жебрівських» (правонаступник Благодійного фонду «Фармак») передав кожному пенсіонеру компанії «Фармак» необхідні лікарські засоби
Літнім людям, які вийшли на пенсію з АО «Фармак», доставлять пакунки з захисними масками та ліками. Зокрема це противірусні, седативні лікарські засоби, а також ліки проти головного болю, для лікування інфекційних захворювань і запальних процесів ротової порожнини, проти алергії та ін. Також кожен пенсіонер отримав докладну інструкцію, як правильно мити руки.
«Піклуватися про працівників, навіть тих, хто вийшов на пенсію – багаторічна практика “Фармак”. Ми не забуваємо про них і у свята і, звичайно ж, не залишимо, коли світ бореться з пандемією коронавірусу. Нам усім потрібно дбати про літніх людей. Як показує практика інших країн, люди старшого покоління найбільш уразливі до коронавірусу. Водночас у них досить багато хронічних хвороб, які потребують безперервного лікування. Саме тому “Фармак” надав пенсіонерам необхідні ліки, щоб вони зайвий раз не виходили з дому та не наражали себе на небезпеку. Дотриманням простих правил і рекомендацій сьогодні можна врятувати не тільки своє життя, але й життя інших людей. Ставмося усвідомлено до свого здоров’я й допомагаймо людям, яким потрібна наша допомога», – зазначила Філя Жебровська, голова наглядової ради АТ «Фармак».
Нагадаємо, Всеукраїнська благодійна організація «Благодійний фонд родини Жебрівських» (правонаступник Благодійного фонду «Фармак») виділила 10 млн грн на протидію поширенню коронавірусу.