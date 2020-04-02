Десять запорізьких підприємств заборгували майже 100 мільйонів гривень ЄСВ

Станом на початок березня 2020 року десять компаній Запорізької області мають борги перед пенсійним і соціальними фондами у розмірі 97 мільйонів гривень. Це склало 16,6 відсотка від загальної суми заборгованості з єдиного соціального внеску. Більшість підприємств-боржників розташовані у м. Запоріжжя та перебувають у стані припинення або у процедурі банкрутства.
З економічно активними суб’єктами господарювання податкова служба регіону разом з іншими органами влади проводить спільну роботу щодо скорочення недоїмки із виплат заробітних плат, податків та ЄСВ. Протягом двох місяців поточного року на засіданнях територіальних комісій було заслухано керівників 19 підприємств, які не виконували своєчасно зобов’язання перед своїми працівниками і бюджетами.
Нагадаємо, упродовж січня-лютого в результаті вжитих заходів згідно із законодавчими вимогами у регіоні заборгованість з ЄСВ скорочено майже на 16 мільйонів.
Перевірити, чи має суб’єкт господарювання податковий борг, можна дистанційно – на сайті Державної податкової служби: https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/296361.html.
Також зазначимо, Законом України №533-ІХ встановлено, що з 1 березня по 30 квітня тимчасово не застосовуються штрафні санкції за несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми ЄСВ одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів) та за несвоєчасне подання звітності до податкових органів.
Головне управління ДПС у Запорізькій області