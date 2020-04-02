Втрати місцевих бюджетів запорізьких громад зменшено

Містам і громадам Запорізького краю довдеться згортати бюджети! – така новина неабияк хвилювала керівників органів місцевого самоврядування після підписання Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших Законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби» від 18 березня 2020 року.
Цим Законом, зокрема, на два місяці скасовано податок на нерухомість і плата за землю. Така пільга може призвести до втрати 13% доходів місцевих бюджетів. Безумовно, бізнес потребує захисту, але такі зміни в законодавстві загрожують виличезними дірами в бюджетах Запорізьких громад. Не було передбачено компенсаторних механізмів. І це в той час, коли з місцевих бюджетів сотні мільйонів гривень йдуть на боротьбу з пандемією, надприбутковий бізнес і працюючі підприємства звільнені від місцевих податків. Звідки громадам потім брати кошти на зарплати медикам, вчителям, соціальним працівникам, вихователям, працівникам транспорту та ЖКГ?» – констатували в Асоціації міст України.
Але 30 березня на позачерговому засіданні Парламент врахував деякі пропозиції Асоціації міст України. Завдяки цьому будуть зменшені наполовину очікувані втрати місцевих бюджетів.
30 березня Верховна Рада України на позачерговому засіданні прийняла Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)” (законопроєкт №3275).
Закон, зокрема, передбачає внесення змін до Податкового кодексу України. Так, уточнюються положення норм, якими органи місцевого самоврядування були позбавлені надходжень до своїх бюджетів плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за березень та квітень 2020 року.
Прийнятим Законом передбачено:
- платники не сплачують ці податки лише за один місяць – березень
- платежі за квітень мають бути сплачені до 30 червня.
Завдяки цьому будуть зменшені наполовину очікувані втрати місцевих бюджетів.
Отже, Верховна Рада України певною мірою врахувала пропозиції Асоціації міст України до законопроєкту 3275, однак, на жаль, більша частина пропозицій не була взята до уваги.
АМУ підкреслює: місцеві бюджети матимуть некомпенсовані втрати через рішення, прийняті ідержавою, і це є прямим порушенням прав місцевого самоврядування.
Інна Бахтіна, консультант Запорізького відділення АМУ