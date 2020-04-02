Запоріжці задекларували майже півмільярда гривень

За два місяці цьогорічної деклараційної кампанії 7138 мешканців Запорізького регіону подали декларації про доходи, отримані у 2019 році. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, громадяни задекларували 492 мільйони гривень, що на 27 мільйонів більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Із податковими зобов’язаннями надійшло 5668 декларацій. У результаті до бюджету буде сплачено 18 мільйонів 200 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 4,1 відсотка більше, ніж торік, а також майже 3 мільйони гривень військового збору, що перевищило минулорічний рівень на 12,6 відсотка.
На даний час лідери декларування – запоріжці, які отримували доходи від продажу власновирощеної сільськогосподарської продукції (4034). На другому місці – спадкоємці (553), на третьому – громадяни, які здавали в оренду нерухоме майно (318). Також активно подають декларації мешканці області, які у минулому році продавали транспортні засоби та нерухомість (284).
З докладною інформацією про те, хто обов’язково повинен задекларувати доходи, можна ознайомитись на сайті податкової служби області:
https://zp.tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2020/informatsiyni-povidomlennya/412709.html.
Також наголошуємо, що подати декларацію можна дистанційно – в Електронному кабінеті платника (вхід до приватної частини здійснюється за допомогою електронного ключа): https://cabinet.tax.gov.ua.
Відеоурок про те, як задекларувати доходи, розміщений за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=YOhECvfE0Z4.
Головне управління ДПС у Запорізькій області