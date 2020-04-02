Зустрічайте свіжий випкск ПравдаЗП 26.03-02.04.2020

Друзі! У четвер, 2 квітня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м. Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Нинішній наш випуск виходить у світ напередодні Міжнародного дня циган, який відзначаємо 8 квітня. Він був заснований на конгресі циган усього світу, що відбувся у Лондоні 8 квітня 1971. Чому представники цього народу були удостоєні такої честі? Про це дізнайтесь із нашої публікації.
А ще ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Не вберегли! Голова облради Григорій Самардак та депутат облради Геннадій Фукс дали позитивну відповідь на тест -дослідження на коронавірус. А голова облдержадміністрації Віталій Туринок заявиви, що всіх лікуватимуть у рівних умовах. Отакої! Про коронавірус і карантин докладно у нашій рубриці «На часі».
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
У Запорізькій обласній клінічні лікарні за наказом її головного лікаря Ігоря Шишки закрили госпітальне відділення, а пацієнтів виставили «з речами на вихід». Ветерани і учасники бойових дій, які власноруч ремонтували відділення за свої кошти, облаштовували його в рамках реалізації соціальної благодійної акції «ВЕТЕРАНИ – ВЕТЕРАНАМ!», обурені і вимагають сатисфакції.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
У часи самоізоляції нм вижите допоможе гумор. ПрадаЗП пропонує своїм читачам вволю посміятися і підняти собі настрій, почитавши наші смішинки із «Торбинки гумору».
Також спонукаємо вас замислитися над філософськими питаннями.
Характерники – хто вони? Чи є вони серед нас?
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про … вченого кота. Як це? Читайте ПравдуЗП!
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.