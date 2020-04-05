Держава поверне запоріжцям понад 3,4 мільйона гривень раніше сплаченого податку

У Запорізькій області станом на початок березня 1470 громадян скористалися правом на податкову знижку. Після проведених перерахунків податковою службою їм буде повернено 3 мільйони 430 тисяч гривень. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов.
Він також наголосив, що податкова знижка надається виключно на офіційні доходи, з яких був сплачений податок на доходи фізичних осіб.
Крім того, Податковим кодексом визначено перелік умов, за яких може нараховуватися знижка. Зокрема, це:
– отримання доходу у вигляді заробітної плати. При цьому загальна сума податкової знижки не може перевищувати суми річної заробітної плати у поточному році;
– витрати мають бути фактично здійснені та підтверджені документально (платіжними та розрахунковими документами, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами тощо). Такі документи обов’язково мають містити інформацію про вартість товарів (робіт, послуг) та строк їх продажу (виконання, надання);
– податкова знижка може бути надана виключно резиденту України, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має про це відмітку у паспорті;
– скористатися правом на нарахування податкової знижки можна лише за наслідками звітного податкового року. На наступний рік це право не переноситься.
Для спрощення процедури декларування працює сервіс автоматичного заповнення декларації про майновий стан і доходи в Електронному кабінеті платника: https://cabinet.tax.gov.ua.
Також для зручності громадян довідку про минулорічні доходи можна отримати онлайн. Покрокова інструкція знаходиться за посиланням:
https://zp.tax.gov.ua/data/material/000/315/404125/Dov_dka_pro_dohodi_1_.pdf.
Головне управління ДПС у Запорізькій області