Допоможемо разом!

Благодійний Фонд «МАМА плюс Я» звертається з проханням допомогти забезпечити інтернатні заклади та дитячі будинки засобами індивідуального захисту, безконтактними термометрами та дезінфікуючими засобами!
Ситуація у світі та країні дуже напружена, але ситуація з дітьми-сиротами залишається такою ж важкою. До Фонду звертаються керівники дитячих будинків та інтернатних закладів, шукаючи допомоги. Адже, ці заклади виявилися повністю не готовими до пандемії. Держава не забезпечує дітей-сиріт наразі цими потребами, першочергово ставлячи перед собою інші завдання. Які також є актуальними.
Тож, Благодійний Фонд «МАМА плюс Я» запустили акцію «Активуємо добро». У період карантину, діти-сироти залишаються у дитячих будинках та інтернатах.
«МАМА плюс Я» опитали керівництво таких закладів, які віділили найголовніші потреби:
-безконтактні термометри;
-маски/респіратори;
-дезактин для обробки всіх поверхонь;
-паперові рушники;
-мило з дозатором;
-та інші дезинфікуючі засоби!
Закликаємо допомогти! Ви можете обрати різні способи допомоги! Звертайтеся до Фонду «МАМА плюс Я» за телефоном +38 067 563 41 83.
Окрім того, робити добрі справи можна вдома. Ви можете перерахувати хоч 10 або 50 гривень, аби діти залишалися в безпеці в умовах пандемії!
Картка Приватбанку: 5168 7422 0120 2946
Спільними зусиллями нам вже вдалося допомогти 13 інтернатним закладам та дитячим будинкам із Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської та Київської областей. Проте, цього дуже мало! Багато дітей залишаються незахищеними!
Звітність та повна інформація на офіційному сайті: https://mamaplusya.dp.ua/