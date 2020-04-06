Протягом карантину працевлаштовано 3000 безробітних

Шановні клієнти служби зайнятості, шукачі роботи! Інформація для вас
Ми продовжуємо працювати
За час карантину:
- через скриньки для прийому кореспонденції, розміщені у центрах зайнятості області прийнято 3109 пакетів документів
- – через електронну пошту – 467.
Працевлаштовано протягом березня майже 3000 безробітних
Нагадуємо!
Як дистанційно подати документи для взяття на облік у центрі зайнятості особи, яка шукає роботу
Якщо Ви маєте на меті зареєструватися в центрі зайнятості як безробітна особа, яка шукає роботу, документи приймаються центрами зайнятості дистанційно в один із нижче зазначених способів:
1) на електронну пошту центру зайнятості (скановані й збережені у форматі PGF або інших форматах, фотокопії);
2) через скриньку для прийому кореспонденції, розміщену у центрі зайнятості (у паперовому вигляді – копії, затверджені підписом особи);
3) в електронному вигляді через вебсайт ДСЗ з підтвердженням кваліфікованим електронним підписом (КЕП) (з урахуванням відповідного нормативно-правового врегулювання та за наявності технічної можливості).
📄📄📄Які документи саме подавати?
- Копії: паспорту, ІПН, трудової книжки(цивільно-правовий договір або документ, який підтверджує період зайнятості), документу про освіту диплом або інший документ про освіту, військовий квиток (у разі потреби);
- заяву про надання статусу безробітного;
- заяву про призначення допомоги по безробіттю.
«Усі документи, отримані дистанційно, у цей же день обробляються. Якщо виникне необхідність, фахівці зв’яжуться з вами засобами телефонного зв’язку, щоб уточнити інформацію», – роз’яснює директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
У період карантину реєстрація/перереєстрація безробітного здійснюється з першого дня після подання особою, яка шукає роботу, згідно заяви.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)236-14-71