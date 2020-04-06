«Розганяємо» свій комп’ютер за допомогою SSD диска

SSD — це твердотільний накопичувач інформації, який можна використовувати як в ноутбуках, так і в настільних ПК. У багатьох областях вони зарекомендували себе набагато краще, порівняно з HDD накопичувачами.
Як працює SSD?
Твердотільні диски працюють за принципом, аналогічним флеш-пам’яті. Вони засновані на напівпровідникових запам’ятовуючих пристроях, а їх великим плюсом є повна відсутність рухомих частин. Завдяки цьому SSD мають високу стійкість до механічних пошкоджень. Додаткова перевага твердотільних накопичувачів — вони значно, до 20 разів, прискорюють роботу комп’ютера. Отримати такі результати вдалося за рахунок високої швидкості обміну даними: запис і читання інформації може досягати 530 МБ/с.
Робота SSD практично безшумна, вони легкі і споживають мало енергії, завдяки чому ноутбук може працювати без мережного адаптера живлення трохи довше.
Скільки коштує SSD?
Ціна SSD диска залежить, в першу чергу, від його ємності. У продажу зустрічаються накопичувачі ємністю від 30 ГБ до 4 ТБ, але останні, безумовно, найдорожчі. Якщо ж цей варіант для вас є неприйнятним, то можна скористатися більш доступним рішенням. Наприклад, слід подумати про гібридний пристрій, який швидше стандартного жорсткого диска і має досить велику ємність, а його робота трохи нагадує SSD. Приклад тому SSHD диск ємністю 500 ГБ. Він буде оптимальним варіантом для апгрейда комп’ютера з мінімальними витратами.