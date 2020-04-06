Виділено 5 мільйонів гривень для відкриття реабілітаційного центру для дітей, хворих на туберкульоз

В місті Запоріжжя буде відкрито реабілітаційний центр для реабілітації дітей після лікування від туберкульозу.
В лютому цього року 20 громадських організацій Запорізької області, в тому числі Запорізький благодійний фонд «Єдність «за майбутнє» та міжфракційні депутатські групи «Рівні можливості» підписали звернення до депутатів, керівництва міста та області з проханням вирішити проблему реабілітації дітей після тривалого лікування – від 6 до 24 місяців та знайти можливість профінансувати програму реабілітації дітей, хворих на туберкульоз. Запорізька область займає перше місце в Україні за рівнем захворюваності на туберкульоз серед дітей, тому ця проблема була надзвичайно гострою. Завдяки підтримці міжнародної спільноти в рамках гуманітарної допомоги Україні було відремонтоване приміщення реабілітаційного центру, в якому створено всі умови для ефективного навчання дітей та реабілітації після лікування. Не вистачало лише коштів для відкриття цього центру.
3 квітня на сесії Запорізької обласної ради було виділено 5 мільйонів гривень для початку роботи дитячого протитуберкульозного відділення № 2 (офіційна назва реабілітаційного центру).
Оксана Дроздовська
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.