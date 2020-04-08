Доплата лікарям: епідеміологи в ОТГ Запорізької області

Запорізький регіональний офіс Програми “U-LEAD з Європою” продовжує моніторити ситуацію в об’єднаних територіальних громадах Запорізької області.
Бердянська ОТГ. Працівники виконкому долучаються до підтримки медичних працівників, які будуть лікувати пацієнтів з COVID-19. Дводенна заробітна плата посадовців буде перерахована на спеціальний рахунок КНП “Бердянське територіальне медичне об’єднання”. Дану ініціативу міського голови Володимира Чепурного добровільно підтримали більшість співробітників. Ці кошти будуть спрямовані на доплату всім медичним працівникам, які будуть задіяні в лікуванні хворих на COVID-19 — лікарям, середньому та молодшому медичному персоналу.
Долучитися також можуть всі бажаючі (на сайті міськради опублікували реквізити), зазначивши призначення платежу “Додаткові виплати медпрацівникам, які працюють з пацієнтами з COVID-19”.
Комишуваська ОТГ Оріхівського району. Ще на початку карантину громада працевлаштувала лікаря-епідеміолога, оплату якому здійснюють за рахунок коштів місцевого бюджету. При тих, хто приїхав з-за кордону, повідомляють старости, проводять інформаційну роботу щодо необхідності самоізоляції. Активно контролюють дотримання вимог не тільки влада, а й самі жителі, повідомляючи про порушення, що несе загрозу оточуючим.
Таврійська ОТГ Оріхівського району. На території громади (4300 мешканців) розташована лише одна аптека, але від початку карантину був лише один день, коли в продажу не було захисних масок. За розпорядженням голови громади, на постійній основі проводиться моніторинг продуктів харчування та ліків за наявністю і цінами. Близько 120 осіб в громаді — віком понад 80 років. За кошти місцевого бюджету, допомогу комунальних підприємств і бізнесу їм купують та доставляють продукти харчування. У Центрі первинної медико-санітарної допомоги прийоми відбуваються по телефону, за необхідності — з виїздом лікаря. “Постійно інформуємо населення про всі зміни, про необхідні заходи. Головне — немає паніки”, – говорить голова громади Микола Свириденко.
Кирилівська ОТГ. Завдяки коштам місцевого бюджету, комунальних підприємств і баз відпочинку вдалось забезпечити лікарів найнеобхіднішим. Проте стала проблема з населеними пунктами громади, де відсутнє банківське обслуговування. Допомогу в оплаті послуг надають поштарі, у яких значно збільшилось роботи. Але пересуватися між населеними пунктами без транспорту важко. Громада подала заявку на участь у конкурсі на придбання електровелосипедів. Чекають відповіді. Будівельні роботи на базах відпочинку не зупинені, проте пересування працівників по території обмежене і контролюється поліцією.
Приморська ОТГ. Дотримання карантину — під контролем. Найнеобхідніше все є. Проте, зазначають у міськраді, почали звертатися мешканці, які не мають засобів для існування. Термін виплат у службі зайнятості завершився, а запланованої роботи на базах відпочинку зараз немає. Тому вирішили звернутися до бізнесу, сільгосппідприємців надавати допомогу тим, хто не має іншої підтримки. Всі особи, які перебувають на обліку в службі соцзахисту, за домовленістю з супермаркетами, отримують продуктові набори. Маючи досвід волонтерської допомоги у 2014 році, вирішили встановити і “Кошики доброти” у крамницях.
Новенська ОТГ Мелітопольського району. У громаді три особи (родина) перебувають на стаціонарному лікування з підтвердженим COVID-19. Всі особи, що приїхали з-за кордону, отримують від поліції інформацію про необхідність самоізоляції та поради від сімейних лікарів. Ціни на продукти контролюють. Працівники бюджетних установ — у тарифних відпустках. Сільськогосподарські роботи тривають, проте їдальні на підприємствах закриті.
Чернігівська ОТГ. З бюджету громади у лютому для районної лікарні було виділено 191560 грн на закупівлю засобів індивідуального захисту (костюми біозахисту, ізоляційні халати, респіратори, маски, шапочки, захисні щитки тощо) та медикаментів (антибіотики, жарознижуючі, знеболювальні, муколітики, кровоспинні тощо). У квітні відповідно до наданих медиками потреб, було виконано дофінснування медичних установ на загальну суму 505880 грн. З них 182 680 грн – для районної лікарні (на дезінфікуючі засоби, тести на виявлення коронавірсу, безконтактний термометр, пульсоксиметр, дефібрелятор тощо) та 323200 грн – для Центру первинної медико-санітарної допомоги (для придбання паливно-мастильних матеріалів, медикаментів, а також за співфінснування субвенції планується дообладнати реанімобіль).
На екстрені випадки в реанімації районної лікарні наразі є три апарати штучного вентилювання легень: один – високого класу, два – середнього.