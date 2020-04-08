Рятувальники ліквідували 23 пожежі в природних екосистемах

За минулу добу вогнеборці Запорізької області ліквідували 23 загоряння на відкритих територіях. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 4,98 га. На ліквідацію лише цих займань від ГУ ДСНС залучалось 28 одиниць техніки та 112 рятувальників.
Шановні громадяни! Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області закликають вас суворо дотримуватися правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів і на відкритих територіях. Пам’ятайте, що масштабні загоряння можуть мати негативні наслідки як для навколишнього середовища, так і для людей. Нагадуємо, що спалювання сухої трави, опалого листя та інших рослинних залишків без дозволу відповідних органів заборонено законодавством України.