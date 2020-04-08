Рятувальники ліквідували пожежу у господарчій споруді

6 квітня о 18:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Миру в смт Веселе.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить сміття в неексплуатуємій будівлі на загальній площі 30 кв.м.
О 18:35 вогнеборці локалізували пожежу, а о 20:00 повністю ліквідували, провели розбір та проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.