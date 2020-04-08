Справу запорізьких виробників “елітного” алкоголю передано до суду

Слідчі Головного управління ДФС у Запорізькій області під процесуальним керівництвом прокуратури області закінчили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно учасників організованої злочинної групи із родинними зв’язками, які упродовж 2018-2019 років незаконно виготовляли алкогольні напої та збували їх на території регіону.
Підпільний цех вони влаштували у приватному домоволодінні. Реалізація сурогату здійснювалась через роздрібну торгівельну мережу під видом елітних алкогольних напоїв іноземного виробництва.
Обвинувальний акт відносно учасників злочинного угруповання спрямовано до місцевого суду.
Головне управління ДФС у Запорізькій області