Свій до свого по своє

Запорізька ТПП приєднується до ініціативи ТПП України #КупуйУМалих, яка направлена на підтримку малого бізнесу в умовах запровадження надзвичайної ситуації на території України. Ми запроваджуємо на нашому сайті та сторінці у Фейсбуці розділ #КупуйУМалих, де будуть розміщені пропозиції малого та середнього бізнесу Запорізького регіону.
Пропонуємо вам прийняти участь у даній ініціативі та надсилати ваші пропозиції на електронну адресу oso@cci.zp.ua, тел. 050-484-11-97 до Управління організаційної роботи та міжнародних відносин.