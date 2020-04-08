Вогнеборці ліквідували загорання на території приватного домоволодіння

5 квітня о 10:33 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Центральна у с. Миколай Поле.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить літня кухня з прибудованим гаражем на загальній площі 100 кв. м.
О 11:25 вогнеборці локалізували загорання, а о 11:8 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу.