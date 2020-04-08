Запорізькі бюджети отримали більше двох мільярдів гривень

До місцевих бюджетів Запорізької області у першому кварталі надійшло 2 мільярди 255 мільйонів гривень (без даних великих платників податків, які зареєстровані в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). За інформацією в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петра Філімонова, цей показник на 158 мільйонів 503 тисячі або на 7,6 відсотка перевищив результати аналогічного періоду 2019 року.
Майже 65 відсотків доходів скарбниць громад забезпечила сплата податку на доходи фізичних осіб – 1 мільярд 454 мільйони, що на 164 мільйони або на 12,7 відсотка більше, ніж у минулому році.
Запорізькі підприємці, компанії і агровиробники спрямували до бюджетів 362,5 мільйона гривень єдиного податку, збільшивши відрахування до показників І кварталу 2019 року на 22,5 мільйона або на 6,6 відсотка.
Надходження плати за землю скали 231,6 мільйона, зокрема, від СГД-юридичних осіб надійшло понад 205 мільйонів, від фізичних осіб – 26,5 мільйона.
Підприємства регіону забезпечили понад 50 мільйонів гривень податку на прибуток, що на 2,4 мільйона або на п’ять відсотків більше, ніж торік.
Від роздрібної реалізації підакцизних товарів місцеві громади отримали майже 40 мільйонів гривень, зростання до даних січня-березня 2019 року склало 5,7 мільйона або 16,7 відсотка.
Крім того, до бюджетів сплачено 43,3 мільйона гривень рентної плати за використання природних ресурсів, 29 мільйонів гривень екологічного податку, 28,4 мільйона гривень податку на нерухомість тощо.
Головне управління ДПС у Запорізькій області