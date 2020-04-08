Запорізькі платники податків поповнили бюджети на 4,2 мільярда

У січні-березні 2020 року від суб’єктів господарювання і мешканців Запорізького регіону до бюджетів усіх рівнів надійшло 4 мільярди 244 мільйона гривень (без показників великих платників податків Запорізького управління Офісу ВПП ДПС). Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, рівень надходжень аналогічного періоду минулого року перевищено більш ніж на 306 мільйонів.
Із загальної суми 1 мільярд 989 мільйонів сплачено до державного бюджету. Це на 147,7 мільйона або 8 відсотків більше, ніж за перший квартал 2019 року.
Так, скарбниця отримала 913,8 мільйона гривень податку на додану вартість, зростання до минулорічного періоду склало 117,4 мільйона або на 14,7 відсотка.
Податку на доходи фізичних осіб надійшло 484,7 мільйона, що на 54,7 мільйона або на 12,7 відсотка більше, ніж торік.
Запорізькі підприємства і установи спрямували до держбюджету 279 мільйонів гривень податку на прибуток, майже 72 мільйони гривень рентної плати за використання природних ресурсів та 34,8 мільйона гривень екологічного податку.
Крім того, з початку року запоріжці сплатили 153,3 мільйона гривень військового збору, збільшивши відрахування порівняно із січнем-березнем 2019 року на 15,5 мільйона або на 11 відсотків.
У березні податкові надходження до державного бюджету склали 706,5 мільйона, це на 7,6 мільйона більше, ніж було сплачено у березні минулого року.
Головне управління ДПС у Запорізькій області