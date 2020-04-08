Запорізькі роботодавці сплатили два мільярди гривень ЄСВ

У першому кварталі 2020 року від платників податків Запорізького регіону надійшло 2 мільярди 88 мільйонів 619 тисяч гривень єдиного соціального внеску. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, надходження у порівнянні із січнем-березнем минулого року збільшились майже на 11 відсотків або на 205 мільйонів 500 тисяч.
У березні запорізькі роботодавці забезпечили до пенсійного та соціальних фондів 693 мільйони, це на 44 мільйони або на 7 відсотків більше, ніж у березні 2019 року.
З початку року підприємства, установи, організації та підприємці м. Запоріжжя спрямували на соціальні потреби 1 мільярд 68 мільйонів, суб’єкти господарювання м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів сплатили 349 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 200 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів– 140 мільйонів, Василівського та Михайлівського районів – 56 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 53 мільйони, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 52 мільйони, Вільнянського та Новомиколаївського – 51 мільйон тощо.
Нагадуємо, що відповідно до законодавчих змін за періоди з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року тимчасово звільняються від нарахування та сплати ЄСВ за себе:
– підприємці на загальній системі оподаткування;
– підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування;
– особи, які провадять незалежну професійну діяльність (наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які проводять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності);
– члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.
При цьому вони можуть прийняти рішення про сплату ЄСВ за такий період. У такому разі інформація про сплачені суми зазначається у звітності про нарахування єдиного соціального внеску.
Головне управління ДПС у Запорізькій області