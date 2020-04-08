Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП від 09.04.2020

Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП від 09.04.2020

Друзі! У четвер, 9 квітня,  виходить у світ черговий випуск  Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів   «Запорізької правди», в якому йтиметься про  важливі події у житті  мешканців нашої області.

             Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ  рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м. Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».

Нинішній наш випуск виходить у світ напередодні   Всесвітнього дня авіації та космонавтики – 12 квітня. В Україні цей День має назву «День працівників ракетно-космічної галузі України». За часів СРСР Україна славилася своєю ракетно-космічною галуззю. З набуттям незалежності країна зберегла престижний статус космічної держави, однак проблеми в економіці призвели до того, що з кожним роком Україна почала віддалятися від Космосу, а Космос – від України. Парадокс, але Україна досі володіє передовими технологіями в космічній галузі, при цьому не маючи на орбіті жодного супутника. І якщо все залишиться в такому самому стані, то навіть технології вже будуть нікому не потрібні, оскільки остаточно застаріють.

А ще  ми інформуватимемо своїх читачів про  таке.

У Мелітополі головний лікар районної лікарні підхопив вірус, на самоізоляції перебувають ще з дюжину його колег. Так головлікарю  ще пощастило пройти тест, а скільки з медпрацівників вже стали носіями недуги, а самі про це й не здогадуються, та й тестів не має, щоб їх перевірити. Чому так сталося? Відповідь проста: не передбачили  ані високопосадовці у столиці, ані місцеві можновладці кошти на необхідне.

Таке часом трапляється. Але у доброго господаря вчасно можуть переорієнтуватися і перерозподілити бюджет на нагальні потреби. На Запоріжжі у обласній державній адміністрації  до останнього за кошти з резервного фонду  планували реконструювати площу Фестивальну у обласному центрі та будувати басейн у Мелітополі. Лобісти відомі – голова ОДА Віталій Туринок та його перший заступник Іван Федоров. Втім, вскочивши в останній вагон, депутати облради все ж провели  позачергову «перерозподільчу» сесію. Де взяли кошти і на що планують їх витратити? Деталі у нашій газеті.

Піднімаємо й  важливі соціальні проблеми.

Карантин не перешкодить. Протягом періоду ізоляції на Запоріжжі через центри зайнятості вже працевлаштовано 3 тисячі безробітних. Як знайти нову роботу в екстремальних умовах розповсюдження коронавірусу? Про це дізнайтесь із нашої газети

Також спонукаємо вас замислитися над питаннями подальшого розвитку  аграрного сектору України.

Яким  він буде після пандемії? Що правда, а що ні про ринок землі в Україні? Хто на Запоріжжі відкрив двері в Європу? Кому цікаво знати відповіді, читайте рубрику «На своїй землі»

Подаємо й  корисну ужиткову інформацію.

Як зберегти емоційний стан під час карантину та уберегтись від конфліктів в сім’ї, на роботі, з сусідами та в громаді? Поради медіаторки Громадського центру правосуддя Світлани Грудь читайте у нашій газеті.

А також познайомтеся із театром он-лайн. Як це? А от як – Мельпомена озброїлася діджиталізацією. Деталі у ПравдаЗП

А у  традиційній  рубриці «Дивина тижня»   ми   здивуємо  своїх читачів розповіддю про …  продавця-скелета. Як це? Читайте ПравдуЗП!

Також  саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди,  безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд   та ще багато іншої корисної інформації.

Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату  у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.

Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.

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