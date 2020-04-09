МОЗ: Затверджені рекомендації щодо безпечного поховання померлих від COVID-19

МОЗ: Затверджені рекомендації щодо безпечного поховання померлих від COVID-19

У зв’язку зі зростанням кількості летальних випадків від COVID-19 МОЗ Міністерство охорони здоров’я рекомендує тимчасово дотримуватись таких рекомендацій при проведенні ритуальних обрядів:

 

▪не більше 10 присутніх осіб за умови одночасного перебування у приміщенні;

 

▪не більше 1 особи на 10 квадратних метрів;

 

▪безпечна дистанція у 1,5 метра між присутніми;

 

▪заборонено цілувати тіло померлої особи через ризик інфікування;

 

▪поховання або кремація тіла мають здійснюватися у щільно закритій труні;

 

▪органи місцевого самоврядування здійснюють облік осіб, присутніх при похованні.

 

 

Детально про рекомендації для медичних працівників та учасників ритуальних обрядів читайте у Постанові.

 

 

Здоров’я, Суспільство