МОЗ: Затверджені рекомендації щодо безпечного поховання померлих від COVID-19
У зв’язку зі зростанням кількості летальних випадків від COVID-19 МОЗ Міністерство охорони здоров’я рекомендує тимчасово дотримуватись таких рекомендацій при проведенні ритуальних обрядів:
▪не більше 10 присутніх осіб за умови одночасного перебування у приміщенні;
▪не більше 1 особи на 10 квадратних метрів;
▪безпечна дистанція у 1,5 метра між присутніми;
▪заборонено цілувати тіло померлої особи через ризик інфікування;
▪поховання або кремація тіла мають здійснюватися у щільно закритій труні;
▪органи місцевого самоврядування здійснюють облік осіб, присутніх при похованні.
Детально про рекомендації для медичних працівників та учасників ритуальних обрядів читайте у Постанові.