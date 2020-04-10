Доступ до електронних сервісів податкової служби отримали ще 8430 запоріжців

У першому кварталі 2020 року запорізькі податківці видали 8430 громадянам та представникам бізнесу 21480 кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, порівняно з минулим роком кількість клієнтів відділів реєстрації користувачів збільшилась на 1200, а електронних ключів – на три тисячі.
Лише у березні 3300 запоріжців отримали 7300 кваліфікованих сертифікатів.
Як зазначають податківці, електронні ключі надають доступ до численних дистанційних сервісів податкової служби. Так, в Електронному кабінеті (https://cabinet.tax.gov.ua) можна отримати довідку про доходи, витяг щодо стану розрахунків з бюджетами, довідку про відсутність заборгованості, подати декларацію, листуватися з органами ДПС, надіслати запит на отримання інформації, заяву на реєстрацію платником окремих податків та багато іншого. Крім того, за допомогою кваліфікованих сертифікатів платник має можливість користуватися послугами інших державних установ та організацій.
Отримати повторно нові ключі в режимі онлайн можуть зареєстровані користувачі. Для цього на сайті Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС діє сервіс дистанційного формування кваліфікованих сертифікатів: http://acskidd.gov.ua/manage-certificates.
Головне управління ДПС у Запорізькій області