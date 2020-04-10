Фонд Ріната Ахметова спільно з Метінвестом передав Запорізькій області 30 000 експрес-тестів для виявлення COVID-19

9 квітня 2020 року медичні установи Запорізької області отримали від Фонду Ріната Ахметова та Метінвесту 30 000 експрес-тестів для виявлення COVID-19. Передача тестів відбулася на базі обласного перинатального центру, потім тести будуть розподілені регіональним антикризовим штабом боротьби з коронавірусною інфекцією між медиками Запоріжжя, Бердянська, Токмака, Дніпрорудного, а також 35 районних центрів та сіл Запорізького регіону.
Генеральний директор ПАТ «Запоріжсталь» Групи Метінвест Олександр Мироненко висловив впевненість, що тести допоможуть зупинити поширення COVID-19 у Запорізькій області: «Передані Фондом Ріната Ахметова і Метінвестом експрес-тести надійдуть до 100 медичних установ всієї Запорізької області. Упевнений, це один із найбільш дієвих заходів у системній боротьбі з коронавірусом».
Відзначимо, раніше благодійні фонди Ріната Ахметова і Вадима Новинського вже передавали засоби індивідуального захисту для запорозьких медиків. Губернатор Запорізької області Віталій Турінок, отримуючи сертифікат Фонду Ріната Ахметова на 30 000 експрес-тестів для медичних установ регіону, зазначив: «Ми вдячні Фонду Ріната Ахметова за своєчасну допомогу, адже тільки в злагодженій роботі можна досягти результату. Сьогодні свої зусилля об’єднали представники влади, бізнесу, благодійники, щоб разом протистояти цій пандемії. Ця допомога є дуже важливою для жителів регіону і дозволить своєчасно діагностувати можливе захворювання».
Загальний внесок Фонду Ріната Ахметова до Стабілізаційного фонду, створеного Президентом України для боротьби з коронавірусом, склав 300 000 тестів для всієї країни. Для допомоги Україні, за особистим рішенням Ріната Ахметова, на боротьбу з COVID-19 було направлено 300 мільйонів гривень. Для цього він об’єднав всі ресурси — благодійного Фонду, ФК «Шахтар», компаній ДТЕК, Метінвест і інших бізнесів SCM. Дізнатися більше про наші спільні дії на підтримку України в боротьбі проти пандемії ви можете тут.
Фонд Ріната Ахметова першим у країні відреагував на світовий виклик загрози пандемії коронавірусу. Вже закуплено і передано МОЗ обладнання для ефективного лікування ускладнень COVID-19 — висококласні апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) SERVO-I UNIVERSAL и SERVO AIR шведського виробництва і кисневі концентратори.
Зокрема, апарати ШВЛ від Фонду встановлені в Полтавській обласній інфекційній лікарні, Рівненській центральній міській лікарні та Закарпатській обласній лікарні. У названих лікарнях Полтави та Рівного також встановлені кисневі концентратори для ШВЛ. Окремо концентратор від Фонду поставлений в Волинську обласну інфекційну лікарню. Медзаклади, які вже отримали обладнання від Фонду, визначало Міністерство охорони здоров’я України.
Фонд також придбав засоби індивідуального захисту для українських медиків: унікальний ізолюючий мобільний бокс для транспортування інфекційних хворих EgoZlin biobag EBV, захисний біологічний і протихімічний костюм з фільтрувально-вентиляційною установкою EOBO-20 EgoZlin, захисні одноразові комбінезони від хімічних засобів, інфрачервоні термометри з лазерною указкою, багатошарові респіратори, захисні маски, окуляри. Ще 22 апарати ШВЛ установлені в автомобілях неонатальної швидкої допомоги, переданих Фондом по всіх округах країни за проектом «200 швидких для України».
Фонд Ріната Ахметова у співпраці з Мінцифрою створив освітні серіали для педагогів («Карантин: онлайн-сервіси для вчителів») і школярів («Діджитал-фізкультура для школярів за участю зірок спорту»).
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Пресцентр ПАТ «Запоріжсталь»