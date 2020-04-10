Прем’єр-міністр провів селекторну нараду з міськими головами та очільниками ОДА

Під час наради обговорювалися питання боротьби з поширенням коронавірусу, змін до Державного бюджету, соціальної підтримки вразливих верств населення, допомоги по безробіттю тощо.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій та міськими головами у четвер, 9 квітня.
У нараді також взяли участь заступник Голови Офісу Президента Сергій Трофімов, очільник Києва Віталій Кличко як голова Асоціації міст України, Міністр соціальної політики Марина Лазебна, Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, Міністр охорони здоров’я Максим Степанов та інші представники Уряду.
Глава Уряду повідомив учасникам селекторної наради, що головна мета цієї онлайн-зустрічі – інформування та обговорення проблем, які стосуються, насамперед, поетапного виходу з карантину та поступового відновлення економіки.
«Постановою Уряду визначено, що карантин діє до 24 квітня. Скоріш за все, він буде продовжений до початку травня. І лише тоді ми зможемо скасувати частину обмежень. Водночас, ми розуміємо, що хвороба швидко не відступить. Тому маємо підготувати нові соціальні стандарти життя після жорстких карантинних заходів: розробити нові транспортні норми, норми соціальної дистанції, перебування у закритих приміщеннях та закладах. На це у нас є небагато часу. І дуже важливо працювати разом», – наголосив Денис Шмигаль.
Він також зазначив, що спільними зусиллями Президента, Уряду та місцевої влади вдалося максимально знизити навантаження на медичну систему і врятувати десятки тисяч життів.
«Нам необхідно максимально координувати зусилля і, враховуючи світовий досвід, переходити до локальних карантинів у разі нових спалахів хвороби», – відзначив Денис Шмигаль.
Він також закликав міських голів продовжувати й надалі працювати спільно задля добробуту співгромадян: «Ми розробляємо окрему програму по створенню робочих місць, і тут потрібна ваша допомога. Від вас ми чекаємо список, працівники яких робітничих професій та в якій кількості вам потрібні. Це буде ваша заявка на робочі руки».
Міські голови поцікавилися станом підготовки змін до Держбюджету. Прем’єр-міністр повідомив, що робота знаходиться на фінальній стадії, і висловив сподівання, що наступного тижня Верховна Рада його підтримає.
«Давайте координуватись і не робити політику, а робити справи», – підсумував Прем’єр-міністр.
Також разом з Асоціацією міст України було вирішено проводити такі селекторні наради на регулярній основі – щонайменше раз на місяць.
Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України