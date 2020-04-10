Релігійні богослужіння до Великодня та Вербної неділі на UA: ПЕРШИЙ і UA: КУЛЬТУРА

З п’ятниці по неділю відбудуться трансляції богослужінь Римсько-католицької церкви України, Православної церкви України, Греко-католицької церкви України та трансляції з Ватикану.
У п’ятницю, 10 квітня, о 17:00 на суспільному телеканалі UA: КУЛЬТУРА розпочнеться пряма трансляція Літургії Страстей Господніх Римсько-католицької церкви України з храму Святого Олександра в Києві.
У неділю, 12 квітня, о 9:30 на телеканалі UA: КУЛЬТУРА — Свята Меса з храму Святого Олександра в Києві, об 11:30 — пряма трансляція літургії Української греко-католицької церкви з нагоди Вербної неділі.
У неділю на телеканалі UA: ПЕРШИЙ о 10:00 відбудеться трансляція Божественної літургії у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Православної церкви України в день свята Входу Господнього в Єрусалим.
Нагадаємо, суспільні телеканали також транслюватимуть наживо в п’ятницю, 10 квітня, та неділю, 12 квітня, Великодні богослужіння з Ватикану.