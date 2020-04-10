Ринок праці Запорізької області

Станом на 10 квітня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 20,1 тис. осіб, з них 16,1 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 10 квітня 2020 року – 1597 одиниць (у м. Запоріжжі – 724 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 13 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 7 безробітних).
З початку квітня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 426 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 112 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.