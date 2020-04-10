У співробітника ПАТ «Запоріжсталь» підтверджено захворювання на коронавірус

9 квітня 2020 року підтвердилася інформація про наявність коронавірусу у співробітника підприємства ПАТ «Запоріжсталь» 1979 року народження.
Ще 4 квітня співробітник, перебуваючи вдома, відчув нездужання, відразу ж звернувся до медиків за місцем проживання. Завдяки цьому були мінімізовані його контакти з іншими людьми і оперативно розпочаті діагностика і необхідне медикаментозне лікування. 9 квітня він здав тест на COVID-19 і після позитивного результату був ушпиталений до інфекційного відділення. На даний момент його стан стабільний.
Працівники підприємства, які контактували з ним до 4 квітня, відправлені на самоізоляцію в домашніх умовах під наглядом лікарів, оплата праці їм зберігається. Приміщення комбінату, в яких перебував співробітник, додатково продезінфіковані.
«Запоріжсталь» продовжить відстежувати стан здоров’я хворого і його кола спілкування. Підприємство продовжує працювати в штатному режимі і виконувати всі заходи щодо захисту своїх співробітників від коронавирусу.
З метою уникнення ризику зараження співробітників коронавирусною інфекцією COVID-19 або іншими видами ГРВІ під час робочого процесу, на комбінаті «Запоріжсталь» діє оперативний штаб, який відстежує ситуацію на території комбінату.
На даний момент вже реалізовано низку захисних заходів для збереження життя і здоров’я колективу на підприємстві. На віддалену роботу переведено 74,7% адмінперсоналу комбінату (близько 1000 людей). При цьому комбінат гарантує повне збереження зарплат співробітникам при сумлінному виконанні всіх посадових обов’язків. На режим самоізоляції переведені співробітники віком від 60 років, вагітні жінки.
З огляду на те, що металургія – це безперервне виробництво, перевести весь колектив на уда-ленну роботу неможливо, тому для співробітників, які працюють на виробничих майданчиках позмінно, створені умови для забезпечення безпечної роботи.
Згідно з рішеннями штабу, для співробітників комбінату впроваджені превентивні заходи:
- Доставку працівників «Запоріжсталі» на комбінат і додому щодня забезпечує 65 автобусів. Двічі в день транспорт проходить дезінфекцію. 200 щоденних рейсів забезпечені індивідуальними рукавичками і засобами дезінфекції.
- Для запобігання масових скупчень людей в корпоративному транспорті з 23 березня графік роботи денних працівників зміщений на 1 годину.
- На час карантину дирекцією з транспорту і логістики введені додаткові маршрути в межах міста і розроблена логістика доставки працівників підприємства з передмістя.
- Ключові прохідні комбінату обладнані спеціальними камерами відео спостереження з тепловізорами. Це дозволяє моніторити дотримання температурного режиму, не допускаючи скупчення людей на вході на підприємство.
- Пересування співробітників по комбінату, в корпоративному транспорті і на робочих місцях – виключно в масках або респіраторах.
- Співробітники забезпечені додатковими засобами індивідуального захисту – рукавичками і захисними масками.
- У всіх кабінетах, санітарно-побутових приміщеннях, на об’єктах харчування підприємства тричі на день проводиться вологе санітарне прибирання із застосуванням дезінфікуючих засобів.
- У кожному підрозділі – у вільному доступі дезінфікуючі засоби для оброблення рук.
- Комбінат проводить температурний скринінг працівників – для цього закуплено понад 1000 градусників для цехових аптечок, 12 – безконтактних.
- Всі потреби підрозділів в питному режимі забезпечуються поставками бутильованої води. Столові працюють в режимі буфета – обіди запаковані, продаються на винос.
- З 19 березня на комбінаті працює телефонна Гаряча лінія для співробітників «Запоріжсталі» та інших підприємств Метінвесту в Запоріжжі.
- На системній основі співробітники інформуються про заходи профілактики, актуальні новини про COVID-19 в Запоріжжі і Україні.
- Підприємство мінімізує очні наради і зустрічі, використовуючи онлайн формат конференц- зв’язку.
Перераховані вище заходи дозволили мінімізувати поширення коронавірусної інфекції серед працівників «Запоріжсталі».
Прес-служба ПАТ «Запоріжсталь»