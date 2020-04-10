Запорізькі компанії і підприємці сплатили майже 914 мільйонів гривень ПДВ

За перший квартал 2020 року надходження податку на додану вартість у Запорізькому регіоні склали 913 мільйонів 817 тисяч гривень (без врахування даних великих підприємств, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, рівень сплати податку до аналогічного періоду 2019 року збільшився на 117,4 мільйона гривень або на 14,7 відсотка.
У березні запорізькі суб’єкти господарювання спрямували до державної скарбниці 266,5 мільйона гривень ПДВ, це на 18,6 мільйона більше, ніж у березні минулого року.
З початку року компанії і підприємці м. Запоріжжя перерахували до держбюджету 495 мільйонів ПДВ, бердянські і приморські – більше 69 мільйонів, мелітопольські і веселівські – 63,2 мільйона, пологівські, більмацькі та розівські – близько 47 мільйонів, василівські та михайлівські – 39,8 мільйона, вільнянські та новомиколаївські – 38,6 мільйона, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 36,9 мільйона, токмацькі і чернігівські – понад 33 мільйони, якимівські та приазовські – 32 мільйони, оріхівські та гуляйпільські – 31,6 мільйона, Запорізького району – 27,8 мільйона гривень.
Усього на території регіону зареєстровано 10405 платників ПДВ, що на 565 більше, ніж торік.
Нагадаємо, починаючи з 17 березня 2020 року до останнього числа місяця, в якому завершується дія карантину, звільняються від оподаткування ПДВ операції з імпорту та/або постачання на території України товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів та обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби. Цей перелік визначено постановою КМУ від 20.03.2020р. №224.
Головне управління ДПС у Запорізькій області