Запорізькі підприємства Метінвесту передали продуктові набори самотнім ветеранам

Волонтери – співробітники підприємств Метінвесту в Запоріжжі «Запоріжсталь», «Запоріжвогнетрив» та «Запоріжкокс» надають адресну допомогу найбільш вразливим групам людей, які через самоізоляцію зазнали труднощів. Самотнім ветеранам праці та людям з інвалідністю металурги доставили додому продуктові набори.
«Дотримуватися режиму самоізоляції для городян, які входять до групи ризику, вкрай важливо і одночасно – досить складно. Вирішити повсякденні побутові питання – закупити продукти харчування – для старшого покоління та людей з інвалідністю стає важким завданням. Наша допомога і підтримка – найкраще підтвердження того, що ми завжди поруч», – зазначив Генеральний директор« Запоріжсталі» Олександр Мироненко.
Сотням ветеранів та інвалідів праці в ці дні волонтери Метінвесту – співробітники «Запоріжсталі», «Запоріжвогнетриву» та «Запоріжкоксу» – доставили продуктові набори: термопакети з гречкою і курятиною, ячною кашею та яловичиною, перловою кашею і свининою. Цих запасів вистачить на два тижні.
Відзначимо, благодійні фонди Ріната Ахметова і Вадима Новинського, а також бізнеси SCM і Смарт-Холдинг надають максимальну підтримку Україні в боротьбі з коронавірусом. Допомогу вже отримали і запорізькі медики: передані захисні костюми і респіратори, а також 30 000 експрес-тестів для виявлення COVID-19.
Прес-центр ПАТ «Запоріжсталь»