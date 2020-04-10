Звільнення від податків підприємців, мобільні штаби, тести всім хворим —карантинні заходи в ОТГ Запорізької області

Які карантинні заходи проводять в об’єднаних територіальних громадах Запорізької області, моніторить Запорізький регіональний офіс Програми “U-LEAD з Європою”. В огляд потрапляють лише ті, які не є на сьогодні поширеними. Адже у всіх ОТГ працюють територіальні центри, які надають допомогу особам у складних життєвих ситуаціях. У всіх громадах шиють захисні маски. Активно долучається бізнес з благодійними допомогами. Але в деяких громадах вдаються до заходів, які варті поширенню для наслідування.
Бердянська ОТГ. Бердянська міська рада на період з 01 по 30 квітня 2020 року встановила “нульовий” відсотків єдиного податку для ФОП І та ІІ груп. Це рішення стосується всіх підприємців І і ІІ групи, діяльність яких на період карантину була призупинена, і тих, хто зараз працює, але несе певні збитки у зв’язку зі зменшенням потоку споживачів.
Також було прийнято рішення звільнити від обов’язку сплачувати орендну плату орендарів комунального майна, діяльність яких підпадає під заборону у період та на період дії карантину. Спеціальна комісія буде виїжджати на місця та здійснювати підтвердження, що вони не працюють.
Чернігівська ОТГ. Розуміючі непросту ситуацію, в яку через оголошення карантину потрапила велика частина жителів громади, особливо жителі віддалених населених пунктів, селищна рада організувала Мобільний штаб допомоги. Свою роботу він розпочав 9 квітня. Мобільний штаб на весь період карантину організовуватиме один раз на тиждень безкоштовну доставку ліків та товарів першої необхідності літнім людям (старшим 60 років), а також громадянам, у яких склалася критична ситуація та які потребують допомоги. Мобільний штаб за заявками доставлятиме ті товари, які будуть вказані у заявці. Замовлення сплачується за наданим чеком закупівлі, доставка безкоштовна.
Оріхівська ОТГ. В центральну лабораторію “Оріхівської багатопрофільнпї лікарні інтенсивного лікування” від оріхівських меценатів надійшло обладнання, особливо актуальне наразі, коли особливо потрібні термінові, достовірні і важливі показники стану тяжкості хворого дозволять вирішити подальшу тактику лікувального процесу. Ці апарати – гемоаналізатор і аналізатор електролітів – вже проходять фазу налагодження, калібровки, перевірки по контролям, і скоро почнуть працювати у плановому режимі.
Загалом “Оріхівській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування” вдалось зібрати благодійних внесків від бізнесу, пересічних громадян, майже 240 тис. грн, які пішли на придбання необхідних засобів захисту та медичні матеріали.
Комиш-Зорянська ОТГ. Головою ОТГ Ігорем Гнатуша видано розпорядження центру первинної медико-санітарної допомоги організувати експрес-тестування на COVID-19 всім пацієнтам з негоспітальною пневмонією середнього та важкого ступеню перебігу.
Новоолександрівська ОТГ. На процедури гемодіалізу в громаді немає можливості відвозити людей, проте з місцевого бюджету компенсують витрати на пальне родинам.
Наталя Селюкова,
експерт з комунікації
Програми “U-LEAD with Europe” у Запорізькій області