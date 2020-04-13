Військовий збір: запоріжці сплатили понад 153 мільйони гривень

У січні-березні 2020 року надходження військового збору у Запорізькому регіоні склали 153 мільйони 340 тисяч гривень (без показників великих платників податків Запорізького управління Офісу ВПП ДПС). За інформацією в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петра Філімонова, запоріжці збільшили сплату порівняно з першим кварталом минулого року на 15,5 мільйона або на 11 відсотків.
У березні запорізькі платники спрямували до держбюджету 53,6 мільйона, це на 5,8 мільйона або на 12 відсотків більше, ніж у березні попереднього року.
З початку року майже 79 мільйонів гривень від загальної суми надійшло від суб’єктів господарювання м. Запоріжжя, від підприємств і підприємців м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів скарбниця отримала 25,5 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 13,5 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – майже 10 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 4,5 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 4,1 мільйона, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 4 мільйони, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 4 мільйони, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 3,2 мільйона, Якимівського та Приазовського районів – 3 мільйони, Запорізького району – 2,8 мільйона.
Нагадаємо, військовий збір, ставка якого становить 1,5 відсотка, утримується з отриманих доходів, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб відповідно до статті 168 Податкового кодексу України. Зокрема, це заробітна плата, іноземні доходи, суми винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору, пасивні доходи, у тому числі, роялті, дивіденди, страхові виплати та інші.
Головне управління ДПС у Запорізькій області