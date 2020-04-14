Державна податкова служба запроваджує освітні проекти он-лайн

Державна податкова служба запроваджує освітні проекти он-лайн

Державна податкова служба випустила 6 відеоурок. У ДПС роз’яснюють як подати заяву про надання довідки про відсутність заборгованості:

https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6153.html  

https://youtu.be/g3M1TsVr1S8

https://www.facebook.com/107383900636180/videos/685039742249060/  

ДПС також підготувала відеоуроки, які доступні за посиланнями:

Як подати звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску:

https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6124.html 

https://youtu.be/P7aWuNOIwM0

https://www.facebook.com/107383900636180/videos/2167705590041914/ 

Як направляти в ДПС листи та звернення за допомогою Електронного кабінету:

https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6094.html

https://youtu.be/wsGYmcOYScA

https://www.facebook.com/107383900636180/videos/2619608611618098/ 

Як оформити запит на отримання відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків за посиланням:

https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6067.html

https://youtu.be/_SKY0auOjSk

https://www.facebook.com/TaxUkraine/videos/284290552557638/

Як заповнити декларацію про майновий стан і доходи за посиланнями:

https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/5977.html

https://www.youtube.com/watch?v=YOhECvfE0Z4

https://www.facebook.com/107383900636180/videos/1407838859418903/

Відеоурок «Заповнення квартальної декларації фізичними особами-платниками єдиного податку, які перебувають на ІІІ групі», за посиланнями:

https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6018.html

https://www.youtube.com/watch?v=SuFkpDOosB8

https://www.facebook.com/107383900636180/videos/256478902049126/

 

 

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