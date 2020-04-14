Група ризику: вплив коронавірусу на жінок і дівчат

Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» взяв участь у дуже важливій онлайн-зустрічі з міжнародними експертами, який організував Джорджтаунський інститут щодо Жінок, Миру та Безпеки (Вашингтон, США). Цей інститут залучає поважних міжнародних експертів до обговорення питань Жінки, Мир, Безпека, зокрема, Хіларі Клінтон, Джона Керрі та ін.
На цій зустрічі своїм досвідом та інформацією щодо впливу коронавірусу та обмежень на жінок і дівчат у світі поділилися міжнародні експерти: троє жінок та двоє чоловіків.
Девід Мілібенд, президент та директор Міжнародного Комітету Порятунку,
Аніта Бхатія, помічниця Генерального Секретаря та заступник виконавчого директора з управління ресурсами, стійкого розвитку та партнерства, ООН Жінки,
Ерік Шварц, президент Міжнародної організації біженців,
Орзала Немат, Директорка підрозділу оцінки та дослідження Афганістану
Мавік Кабрера Баллеза, директорка Глобальної мережі жінок-миротвориць.
Основні виклики, з якими стикаються жінки та дівчата:
- Більше 70% працівників у сфері охорони здоров’я та соціального захисту – жінки, вони піддаються значному більшому ризику зараження коронавірусом.
- Відзначається збільшення випадків гендерно зумовленого та домашнього насильства в зв’язку з тим, що жінки знаходяться тривалий час з кривдником і не можуть звернутися до притулків та отримати повноцінну психосоціальну допомогу.
- В цей період значно посилилися проблеми вразливих груп жінок, зокрема, внутрішньо переміщених осіб, жінок з інвалідністю, одиноких матерів та ін.
- Збільшилося вдвічі, а то й втричі навантаження на жінок щодо послуг з догляду за дітьми, родичами похилого віку, хворими.
- Відсутність доступу до необхідних медичних, репродуктивних послуг, материнська смертність.
- Економічна вразливість жінок (звільнення з роботи, неоплачувані відпустки, втрата доходу при неофіційній роботі та в результаті неможливість отримати соціальні виплати та підтримку).
- Відсутність жінок при прийнятті рішень щодо запобігання та протидії коронавірусу: чоловіки складають більшість серед міністрів охорони здоров’я, керівників штабів щодо COVID-19 та міністрів фінансів в країнах світу. В Україні також всі ці три ключові посади займають чоловіки, а отже, потреби жінок недостатньо або взагалі не враховуються.
- Мавік Кабрера Баллеза, директорка Глобальної мережі жінок-миротвориць відзначила, що ситуація з пандемією коронавірусу негативно впливає на жінок і дівчат, особливо, під час військового конфлікту. Також жінки недостатньо залучені у прийнятті рішень. Вона наголосила на важливості проведення гендерно-чутливого та конфліктно-чутливого аналізу гуманітарних заходів щодо коронавірусу.
- Експертка з Афганістану Орзала Немат відзначила, що у їх країні, окрім гострих проблем в охороні здоров’я, економіці та в соціальній сфері, є проблема безпеки, продовжуються теракти в країни. Також в середньостатистичній афганській сім’ї 8 осіб: мати, батько та 6 дітей. Водночас, є сім’ї, до яких входять по 15 – 20 осіб. В таких ситуаціях достатньо проблематично знаходиться разом в одному будинку, це спричиняє конфлікти.
- Багато жінок в усьому світі стикаються з проблемами продовольчої безпеки та виживання, бо в них недостатньо коштів навіть купити їжу.
Основні рекомендації:
- Долучити жінок до прийняття рішень щодо заходів в рамках карантину, визначенню пріоритетів гуманітарної допомоги з урахуванням потреб жінок та дівчат.
- Більше уваги приділяти запобіганню та протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству
- Моніторинг використання коштів від Міжнародного валютного фонду, щоб вони були виділені жінкам і дівчатам для вирішення їх гострих проблем. На даний момент більше 80 країн звернулися до МВФ за допомогою на подолання кризи, МВФ виділить 1 трильйон доларів (за даними Кристаліни Георгієвої, директорки-розпорядниці МВФ).
Водночас, цей період є можливістю для чоловіків усвідомити значне завантаження жінок та долучитися до спільного виконання домашніх обов’язків та догляду і виховання дітей.
За матеріалами сайту Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє»
http://www.ednist-fond.com.ua/2020/04/10/impact-of-covid_19-on-women-and-girls/
Оксана Дроздовська
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.