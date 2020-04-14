Місцеві бюджети Запорізьких громад не буде спустошено

Парламент врахував пропозиції Асоціації міст України щодо змін до Держбюджету-2020
13 квітня на позачерговому пленарному засіданні народні депутати проголосували за Закон про внесення змін Держбюджету на 2020 рік (законопроєкт №3279-д від 11.04.2020 року).
Він був розроблений у зв’язку із необхідністю вивільнення фінансового ресурсу на формування Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.
Довідка
Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками – це фонд у складі держбюджету, сформований для запобігання негативним наслідкам кризових явищ у зв’язку виникненням і поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; підвищення ефективності діяльності державних органів, місцевих органів самоврядування; забезпечення макроекономічної стабільності в Україні.
Необхідність формування фонду в обсязі 64,7 млрд грн спричинила скорочення ряду бюджетних програм, в тому числі і тих, що стосуються органів місцевого самоврядування, що викликало серйозне занепокоєння у фахівців з бюджету органів місцевого самоврядування, міських, селищних, сільських голів Запорізького краю.
Але завдяки наполегливому системному відстоюванню інтересів громад, Асоціація міст України у процесі розробки та доопрацювання законопроєкту «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» домоглась збереження вкрай важливих фінансових ресурсів.
Збережено понад 51 млрд грн, зокрема:
► 6.0 млрд грн – надходження роздрібного акцизу на пальне;
► 9,0 млрд грн – через недопущення списання за рахунок місцевих бюджетів заборгованості за середньостроковими позиками 2009–2014 років;
► 22,2 млрд грн – субвенції на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності;
► 4,9 млрд грн – кошти Державного фонду регіонального розвитку;
► 1,7 млрд грн – субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;
► 2,2 млрд грн – субвенції на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти;
► 2,5 млрд грн – субвенції на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів»;
► 1,06 млрд грн – субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»;
► 100 млн грн – субвенції на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти;
► 150 млн грн – субвенції на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту;
► 200 млн грн – субвенції на завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції, будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів.
До того ж, передбачено 1 млрд грн субвенції на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Разом з тим внаслідок часткового та повного скорочення окремих бюджетних програм місцеві бюджети зазнають втрат в обсязі 9,65 млрд грн.
Зокрема, спричинених скороченням обсягу коштів Державного фонду регіонального розвитку на 2,6 млрд грн, субвенції на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на 1,15 млрд грн, субвенції на підтримку розвитку ОТГ на 2,1 млрд грн, субвенції на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти на 1,55 млрд грн, субвенції на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» на 1 млрд грн та ін.
Прийнятим законом передбачено, що тимчасово, на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), звільняються від нарахування постачальниками електричної енергії та природного газу пені та штрафних санкцій підприємства централізованого водопостачання та водовідведення незалежно від форми власності, а також виробники теплової енергії незалежно від форми власності.
Також законом передбачено подальше відновлення видатків державного бюджету (включаючи трансферти місцевим бюджетам) та надання кредитів з державного бюджету за бюджетними програмами, скорочених у зв’язку із створенням фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.
Окрім того, за наполяганням Асоціації міст України Уряд пообіцяв на окреме звернення парламентського Комітету з питань бюджету спрямувати 1,5 млрд грн на підтримку розвитку ОТГ.
Асоціація міст України дякує усім, хто врахував позицію АМУ та підтримав місцеве самоврядування у непростий для країни час.
Інна Бахтіна, консультантка з комунікацій Запорізького офісу АМУ