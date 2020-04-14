На факультеті іноземної філології ЗНУ студентів будуть навчати китайської мови

На факультеті іноземної філології ЗНУ студентів будуть навчати китайської мови

Уже три роки на базі ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) працює Школа Конфуція. Тут на мовних курсах всі охочі вивчають китайську мову, культуру й традиції цієї країни з викладачами Анхойського педагогічного університету (м. Уху, провінція Анхой, Китай).

Головна мета Школи – сприяти розвитку вивчення китайської мови, культури, традицій, налагодити взаєморозуміння між українським і китайським народами. За час свого існування Школа набула багато прихильників у Запоріжжі й області.

Із наступного (2020/2021) навчального року китайської мови будуть навчати на факультеті іноземної філології Запорізького національного університету.

Адміністрація вишу й факультету іноземної філології вирішила скористатися досвідом школи Конфуція і відкрити ще одну освітню програму.

Нагадуємо, що на факультеті вже існують освітні програми: мова і література (англійська); мова і література (німецька); мова і література (французька); мова і література (іспанська);переклад (англійський); переклад (німецький); переклад (французький). Тож цього року додається ще одна –  мова і література (китайська).

Навчання на цьому факультеті – не лише спосіб добре вивчити іноземні мови. Завдяки здобутим знанням і навичкам, ви зможете розширити свої можливості у сучасному світі.

Для вступу на спеціальності факультету іноземної мови необхідні сертифікати ЗНО:

– з української мови і літератури;

–  з історії України (або географії);

–  з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської).

Звертаємо вашу увагу, що для вступу на УСІ освітні програми факультету іноземної філології можна подавати сертифікат ЗНО з англійської мови.

Подробиці вступу на сайті приймальної комісії ЗНУ за покликанням: https://web.znu.edu.ua/pk/index.php

 

Наука