Обладнання для лікарень, доукомплектування машин “швидкої”, освячення пасок на вулиці — заходи в ОТГ Запорізької області під час карантину

Запорізький регіональний офіс Програми “U-LEAD з Європою” – про заходи в об’єднаних територіальних громадах, спрямованих на протидію пандемії COVID-19, а також про способи вирішення проблем, які виникають в ОТГ через ситуацію з карантином.
Кирилівська ОТГ. ГО «Азовська громадська варта» власноруч виготовив захисні щитки для медпрацівників КНП «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини». Завдяки активістам була укомплектована машина медичної швидкої допомоги.
У Веселівській ОТГ запустили мобільний додаток “Моє Веселе”, через який інформує мешканців громади про новини в громаді, а також проводять роз’яснювальну роботу щодо протидії поширенню COVID-19.
Великобілозерська ОТГ. КНП «Дніпрорудненській багатопрофiльній мiській лiкарні» Дніпрорудненської міської ради, яку визнано опорним закладом охорони здоров’я для госпіталізації осіб з підозрою на коронавірус, було передано 14 рецилькуляторів ультрафіолетових бактерицидних Аерекс, придбаних за кошти бізнесу Великобілозерської ОТГ.
Широківська ОТГ. За допомогою коштів місцевого бюджету, благодійних внесків бізнесу та мешканців працівники лікарні мають необхідні засоби захисту. У громаді налагоджена система підвозу працівників КНП на робочі місця власним службовим транспортом, також допомагають у підвезенні старости і депутати. Частина благодійних внесків, зібраних в ОТГ, йде на покриття витрат на пальне.
КУ “Центр культури та дозвілля, сім’ї, молоді, спорту та туризму” проводить онлайн майстер-класи, а також онлайн-тренування, прямі лінії з психологом, регілярно проводиться пряма лінія головної лікарки КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги”.
Новобогданівська ОТГ. З першого дня карантину в усіх аптеках та крамницях громади можна придбати захисні маски вартістю до 12-20 грн в залежності від якості. Влада забезпечила захисними засобами всіх працівників медичних закладів, КП, соцсфери, ради. Людям похилого віку, до яких сьогодні не мають змоги приїхати діти, доставляють необхідні товари.
В сільраді видають перепустки при необхідності виїзду в лікарні на процедури. Є й екстрені випадки. “Один з випадків, – розповідає голова громади Дмитро Хлистун, – звернулась жінка з гострим зубним болем. Власного транспорту в неї немає, але терміново треба їхати в лікарню. У такому випадку надаємо службове авто”. До сільради почали в індивідуальному порядку звертатися ФОПи із заявами про зниження ставки єдиного податку до 0% у випадку призупинення підприємницької діяльності через карантин. Серед проблем – припинення громадських робіт, на які громада залучала по 6-7 осіб з центру зайнятості для проведення прибирань території, благоустрою, ремонтних робіт.
У громаді провели зустріч з п’ятьма релігійними конфесіями. Окрім православної церкви, на карантинний період всі припинили служби. За підрахунками, до церкви на Великдень прийдуть до 70 осіб. Проте освячення відбуватиметься на вулиці, для чого із дотримання вимог до відстані віруючі під наглядом громадськості стоятимуть вздовж дороги.
Михайлівська ОТГ Михайлівського району. Працівники центру первинної медико-санітарної допомоги, працівники ради, соцсфери, комунальних підприємств забезпечені всім необхідним за кошти з місцевого бюджету та допомогу бізнесу. На вторинну ланку медицини – районну лікарню – виділили з бюджету 0,5 млн грн. В аптеках захисні маски в наявності. 1300 особам, що потребують допомоги, – доставляють продуктові пакети.
Провели зустріч з представниками церков різних конфесій, домовились про скорочення служб. На Великдень біля церков чергуватиме поліція, яка стежитиме за дотриманням карантинних вимог. Голова громади Олександр Ракша звернувся до мешканців, щоб утримались від масових відвідувань кладовищ під час поминальних днів і обмежили перебування покладанням квітів.
Наталя Селюкова, експертка з комунікації
Програми “U-LEAD with Europe” у Запорізькій області