Запорізькі банки сплатили до бюджету 18 мільйонів з депозитних процентів своїх вкладників

У першому кварталі з процентів депозитних банківських рахунків та вкладів запоріжців у кредитних спілках до державного бюджету було сплачено 18 мільйонів 200 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з 2019 роком надходження зросли на 5 мільйонів 300 тисяч гривень або на 41 відсоток. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов.
Лише у березні банківські та інші фінансові установи перерахували до скарбниці 8 мільйонів 400 тисяч гривень ПДФО.
З початку року найбільші суми сплатили суб’єкти господарювання м. Запоріжжя – 16,5 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – майже 497 тисяч, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – понад 463 тисячі, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – майже 201 тисяча, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 159 тисяч, Вільнянського та Новомиколаївського районів – 123 тисячі тощо.
Нагадаємо, ставка податку на доходи фізичних осіб з процентів від вкладів у банках, кредитних спілках складає 18 відсотків. Відповідно до ст. 170.4. Податкового кодексу України інформація про суми банківського рахунку або ощадного сертифіката чи вкладу члена кредитної спілки, нараховані проценти, а також відомості про вкладників не подаються до контролюючого органу і залишаються конфіденційними.
Головне управління ДПС у Запорізькій області