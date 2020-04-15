Запорізькі підприємці та аграрії сплатили до місцевих бюджетів 362 мільйони гривень єдиного податку

З початку року представники малого і середнього бізнесу спрямували до бюджетів Запорізької області 362 мільйони гривень єдиного податку.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, порівняно з минулим роком надходження від ФОПів, підприємств та агровиробників, які обрали спрощену систему оподаткування, зросли на 22 мільйони 500 тисяч гривень.
Зокрема, підприємці-фізичні особи сплатили майже 249 мільйонів гривень єдиного податку, що на 25 мільйонів більше, ніж торік. Від сільгосппідприємств надійшло 62 мільйони, від СГД-юридичних осіб – 51,7 мільйона, що перевищило минулорічний показник на 6 мільйонів гривень.
До бюджету міста Запоріжжя надійшло майже 192 мільйони гривень єдиного податку, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 38 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 30,6 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – майже 16 мільйонів, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 15,5 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 13,8 мільйона тощо.
Усього в регіоні працюють 50 тисяч приватних підприємців, 8600 суб’єктів господарювання-юридичних осіб та понад дві тисячі сільгоспвиробників, які сплачують єдиний податок.
Нагадуємо, відповідно до Закону України від 30.03.2020 р. № 540-IX, починаючи з 2 квітня, для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування збільшено ліміти отриманих доходів: для 1 групи – до 1 млн грн (було 300 тис. грн), для 2 групи – до 5 млн (було 1,5 млн грн), для 3 групи – до 7 млн грн (було 5 млн).