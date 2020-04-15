Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №15 від 16.04.2020

Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №15 від 16.04.2020

Друзі! У четвер, 16 квітня,  виходить у світ черговий випуск  Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів   «Запорізької правди», в якому йтиметься про  важливі події у житті  мешканців нашої області.

             Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ  рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м. Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».

Нинішній наш випуск виходить у світ напередодні національного Дня навколишнього середовища (День довкілля), який цього року  припадає на 18 квітня.  Його наслідує ще одна визначна дата. Починаючи з 2010-го року в наших календарях на міжнародному рівні з’явився  Всесвітній день Матері-Землі, який відзначається 22-го квітня. Ці дати спонукають кожного з нас задуматися над тим, який наш особистий  внесок у збереження природної краси нашої планети. Будьмо свідомими і відповідальними перед прийдешніми поколіннями!

А ще  ми інформуватимемо своїх читачів про  таке.

 ФОПам, які призупинили свою діяльність через карантин, виплачуватимуть допомогу на дітей. Про це та інші факти і події, пов’язані з ситуацією протидії розповсюдженню коронавірусу на Запоріжжі читайте в нашій рубриці «На часі»

Піднімаємо й  важливі соціальні проблеми.

Бездомний захисник України потребує допомоги у захисті своїх прав. Як  допомогти безхатьку у Запоріжжі? Поради надає наша газета.

Також спонукаємо вас замислитися над питаннями  уроків історії, втім не у рамках шкільної програми.

Чорнобильські дзвони. Який досвід , що винесли українці з тої трагедії, може допомогти нам сьогодні подолати небезпеку розповсюдження коронавірусу? І чому нам не варто приставати на пропозиції  тих, кому байдуже до нас, а навчитися самотужки убезпечувати себе, про це у нотатках  відомої української філософині, письменниці і лідерки думок Оксани Забужко «ЯК ЦЕ БУЛО В 1986-му, АБО ПЛАНЕТА ПОЛИН».

А також пропонуємо нашим читачам замислитися над філософським питаннями, зокрема,  коли вмирати не соромно? Про  мілітарні традиції наших захисників, які коріняться у звичаях українського козацького лицарства читайте на сторінках нашої газети.

Подаємо й  корисну ужиткову інформацію.

Чи доводилось вам відчувати себе, наче в паралельному вимірі? Коли в новинах створили картинку, яка відрізняється від ситуації реального світу. Щоб ви могли краще протистояти пропаганді, ділимося підбіркою фільмів про інформаційні маніпуляції у кризові часи

 

А у  традиційній  рубриці «Дивина тижня»   ми   здивуємо  своїх читачів розповіддю про …  гірський хребет посеред запоріжжя. Де це? Читайте ПравдуЗП!

Також  саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди,  безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд   та ще багато іншої корисної інформації.

Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату  у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.

Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.

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