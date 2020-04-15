Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №15 від 16.04.2020

Друзі! У четвер, 16 квітня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м. Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Нинішній наш випуск виходить у світ напередодні національного Дня навколишнього середовища (День довкілля), який цього року припадає на 18 квітня. Його наслідує ще одна визначна дата. Починаючи з 2010-го року в наших календарях на міжнародному рівні з’явився Всесвітній день Матері-Землі, який відзначається 22-го квітня. Ці дати спонукають кожного з нас задуматися над тим, який наш особистий внесок у збереження природної краси нашої планети. Будьмо свідомими і відповідальними перед прийдешніми поколіннями!
А ще ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
ФОПам, які призупинили свою діяльність через карантин, виплачуватимуть допомогу на дітей. Про це та інші факти і події, пов’язані з ситуацією протидії розповсюдженню коронавірусу на Запоріжжі читайте в нашій рубриці «На часі»
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Бездомний захисник України потребує допомоги у захисті своїх прав. Як допомогти безхатьку у Запоріжжі? Поради надає наша газета.
Також спонукаємо вас замислитися над питаннями уроків історії, втім не у рамках шкільної програми.
Чорнобильські дзвони. Який досвід , що винесли українці з тої трагедії, може допомогти нам сьогодні подолати небезпеку розповсюдження коронавірусу? І чому нам не варто приставати на пропозиції тих, кому байдуже до нас, а навчитися самотужки убезпечувати себе, про це у нотатках відомої української філософині, письменниці і лідерки думок Оксани Забужко «ЯК ЦЕ БУЛО В 1986-му, АБО ПЛАНЕТА ПОЛИН».
А також пропонуємо нашим читачам замислитися над філософським питаннями, зокрема, коли вмирати не соромно? Про мілітарні традиції наших захисників, які коріняться у звичаях українського козацького лицарства читайте на сторінках нашої газети.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Чи доводилось вам відчувати себе, наче в паралельному вимірі? Коли в новинах створили картинку, яка відрізняється від ситуації реального світу. Щоб ви могли краще протистояти пропаганді, ділимося підбіркою фільмів про інформаційні маніпуляції у кризові часи
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про … гірський хребет посеред запоріжжя. Де це? Читайте ПравдуЗП!
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.