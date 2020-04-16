Мешканці Запорізького регіону можуть зареєструватися в центрі зайнятості за спрощеною процедурою

Відтепер це зробити зручніше. Потрібно заповнити або написати власноруч лише дві заяви – про надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю.
Бланки тут: https://is.gd/6wW4ph та h
Як і раніше, заяви ви можете подати в два способи:
· на електронну пошту центру зайнятості, де вам зручно обслуговуватися;
· через скриньку для кореспонденції безпосередньо в центрі зайнятості.
Якщо ви вирішили надіслати заяви електронною поштою:
1) Якщо ж у вас є технічна можливість, завантажте заяви, роздрукуйте та заповніть їх. Підпишіть власноруч, відскануйте (чи сфотографуйте) і надішліть на email центру зайнятості.
Важливо! У темі листа зазначте ваше прізвище, ім’я, по батькові. Електронні скриньки центрів зайнятості можна дізнатися на офіційному сайті Запорізької обласної служби зайнятості
https://zap.dcz.gov.ua/novyna/
2) Напишіть заяви власноруч за зразком і сфотографуйте або відскануйте їх. Далі – надішліть на email центру зайнятості, де ви плануєте перебувати на обліку.
Так само вкажіть у темі листа ваше прізвище, ім’я, по батькові.
Чекайте повідомлення від центру зайнятості щодо ухваленого рішення.
Якщо немає можливості скачати бланк заяви, його можна взяти безпосередньо в Центрі зайнятості.
Якщо ви вирішили подати заяви через скриньку для кореспонденції в центрі зайнятості:
1) Якщо ж у вас є технічна можливість, завантажте заяви, роздрукуйте та заповніть їх вдома, складіть їх у конверт або з’єднайте в інший зручний спосіб, або
2) заповніть заяви безпосередньо біля скриньки в центрі зайнятості. Тут слід пам’ятати, що для заповнення заяв вам знадобляться ваші паспортні дані, номер ідентифікаційного коду, дані про освіту та попередню трудову діяльність, тому візьміть документи з собою.
Покладіть заяви в скриньку для кореспонденції (у робочі години робочого дня).
«В період карантину спілкування фахівців служби зайнятості з шукачем роботи здійснюється переважно дистанц
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47