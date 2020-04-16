Мешканці Запорізького регіону можуть зареєструватися в центрі зайнятості за спрощеною процедурою

Мешканці Запорізького регіону можуть зареєструватися в центрі зайнятості за спрощеною процедурою

Відтепер це зробити зручнішеПотрібно заповнити або написати власноруч лише дві заяви – про надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю.

 Бланки тут: https://is.gd/6wW4ph та https://is.gd/o8O5Cg.

Як і раніше, заяви ви можете подати в два способи:

·      на електронну пошту центру зайнятості, де вам зручно обслуговуватися;

·      через скриньку для кореспонденції безпосередньо в центрі зайнятості.

Якщо ви вирішили надіслати заяви електронною поштою:
1) Якщо ж у вас є технічна можливість, завантажте заяви, роздрукуйте та заповніть їх. Підпишіть власноруч, відскануйте (чи сфотографуйте) і надішліть на email  центру зайнятості.

Важливо! У темі листа зазначте ваше прізвище, ім’я, по батькові. Електронні скриньки центрів зайнятості можна дізнатися на офіційному сайті Запорізької обласної служби зайнятості

https://zap.dcz.gov.ua/novyna/elektronniadresycentrivzaynyatostitafiliyzaporizkoyioblasnoyisluzhbyzaynyatosti-0

 

2) Напишіть заяви власноруч за зразком і сфотографуйте або відскануйте їх. Далі – надішліть на email центру зайнятості, де ви плануєте перебувати на обліку.

Так само вкажіть у темі листа ваше прізвище, ім’я, по батькові.
Чекайте повідомлення від центру зайнятості щодо ухваленого рішення.

Якщо немає можливості скачати бланк заяви, його можна взяти безпосередньо в Центрі зайнятості.

Якщо ви вирішили подати заяви через скриньку для кореспонденції в центрі зайнятості:

1) Якщо ж у вас є технічна можливість, завантажте заяви, роздрукуйте та заповніть їх вдома, складіть їх у конверт або з’єднайте в інший зручний спосіб, або

2) заповніть заяви безпосередньо біля скриньки в центрі зайнятості. Тут слід пам’ятати, що для заповнення заяв вам знадобляться ваші паспортні дані, номер ідентифікаційного коду, дані про освіту та попередню трудову діяльність, тому візьміть документи з собою.
Покладіть заяви в скриньку для кореспонденції (у робочі години робочого дня).

 «В період карантину спілкування фахівців служби зайнятості з шукачем роботи здійснюється переважно дистанційно. Нагадаю, що надання статусу безробітного відбуватиметься одразу після подання ним заяви, а допомога по безробіттю призначатиметься з першого дня після реєстрації», – коментує директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.

 

Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47

 

Суспільство