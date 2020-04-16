У Запорізькій області свої доходи задекларували 33 мільйонери

Упродовж першого кварталу до податкової служби регіону вже надійшло 14 058 декларацій про доходи громадян за 2019 рік. З них 2350 декларацій подано для отримання податкової знижки і 11 708 – із податковими зобов’язаннями.
Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, запоріжці задекларували сукупний дохід понад 500 мільйонів гривень. І за результатами декларування вони мають сплатити 34 мільйона 400 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб та майже 5 мільйонів гривень військового збору.
Серед цьогорічних декларантів вже є 33 мільйонери – ці громадяни відзвітували про доходи, які торік перевищили 1 мільйон гривень. Із задекларованої суми до бюджету буде сплачено 4 мільйона 500 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб та 377 тисяч військового збору.
Найактивніше декларували свої доходи запоріжці, які у минулому році отримували прибутки від продажу сільськогосподарської продукції, вирощеної на власних ділянках площею понад 2 га. Від них надійшло 9333 декларації. На другому місці – спадкоємці (808), на третьому – мешканці регіону, які торік продавали рухоме майно (408).
Кампанія декларування продовжується у зв’язку з «карантинними» змінами у законодавстві. Тож, громадяни та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мають право подати декларацію за 2019 рік до першого липня 2020 року. Останній день подачі – 30.06.2020. Податкові зобов’язання, визначені у деклараціях, мають бути сплачені до першого жовтня 2020 року.
Щоб уникнути відвідування податкової інспекції, запоріжці можуть подати декларацію про майновий стан і доходи в Електронному кабінеті. Як правильно це зробити, можна дізнатися у відеоуроці №1, який розміщено на вебпорталі ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/5977.html, а також на ютуб-каналі ДПС.
Головне управління ДПС у Запорізькій області