Аферисти-псевдоподатківці намагаються ошукати підприємців по всій Запорізькій області

З усіх куточків Запорізької області надходять повідомлення про те, що почастішали випадки вимагання грошей у представників бізнесу. На жаль, кризові та бентежні часи у своїх злочинних цілях використовують не чисті на руку особи.
За вже відомим сценарієм шахраї телефонують або пишуть у месенджерах підприємцям від імені керівників інспекцій та вимагають перерахувати кошти на певний рахунок в обмін на “спокійне ведення бізнесу”. Наразі є інформація про такі випадки у Василівському, Токмацькому, Пологівському, Бердянському та Якимівському районах.
Вкотре наголошуємо, що подібні дзвінки та повідомлення – це маніпуляції від злочинців, які хочуть нажитися на довірливих громадянах. Єдина правильна реакція у такій ситуації – це повідомити правоохоронні органи, не вступати в контакт з аферистами та ні в якому разі не платити їм гроші.
Тож радимо бути пильними та ретельно перевіряти інформацію. Будьте здорові!