Безкоштовний онлайн-сервіс служби зайнятості «МОЯ ПРОФЕСІЯ: консультаційна мережа»

Побудова кар’єри в сучасному світі стає обов’язковою умовою самореалізації в професійній діяльності. А вдало будувати кар’єру вдається, коли обраний професійний шлях відповідає особистісному потенціалу.
Шановні друзі! Використовуйте час перебування на карантині, як чудову можливість самопізнання, самовдосконалення та саморозвитку.
Якщо у Вас є потреба у:
- виборі або зміні професії;
- виборі майбутнього напряму професійного навчання
- оцінці власних професійних інтересів, здібностей та психологічних схильностей
- саморозвитку
скористайтеся безкоштовним онлайн-сервісом служби зайнятості «МОЯ ПРОФЕСІЯ: консультаційна мережа». http://profi.dcz.gov.ua/
Шоб краще дізнатись про свої професійні якості та нахили радимо пройти повний курс профдіагностичного тестування. Після проходження тестування Ви отримаєте повноцінний звіт щодо власних професійних особливостей.
Шоб краще дізнатись про свої професійні якості та нахили радимо пройти повний курс профдіагностичного тестування. Після проходження тестування Ви отримаєте повноцінний звіт щодо власних професійних особливостей.
Щоб пройти повний курс профдіагностичного тестування достатньо зв’язатися з профконсультантом центру зайнятості (засобами телефонної або електронної комунікації), повідомити про своє бажання та отримати код доступу.
Знайти номера телефонів центрів зайнятості можна на Веб сторінці Запорізької обласної служби зайнятості.
Для реєстрації потрібно: прізвище, дата народження (не молодше 14 років), ваш email
Проаналізувати отримані результати можна самостійно. У разі потреби фахових рекомендацій зверніться до профконсультанта центру зайнятості (засобами телефонної або електронної комунікації)
Додаткову інформацію можна отримати
у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47
у відділі організації профорієнтації за номером (061)239-87-17