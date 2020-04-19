День відкритих дверей Запорізького національного університету в онлайн-форматі дозволив цьогорічним абітурієнтам отримати вичерпні відповіді на актуальні для них запитання
ЗНУ під час карантину продовжує приділяти особливу увагу профорієнтаційній діяльності, співпраці з майбутніми абітурієнтами та підготовці до вступної кампанії-2020. Днями у виші відбувся День відкритих дверей, під час якого всі охочі мали змогу прослухати в прямому ефірі виступи ректора ЗНУ Миколи Фролова, відповідального секретаря приймальної комісії Станіслава Іваненка й начальника відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування Галини Микитів. Крім того, абітурієнти, їхні батьки та вчителі мали змогу заздалегідь запропонувати актуальні для них запитання, відповіді на які були озвучені під час онлайн-виступів, або ж поставити запитання під час заходу. Також у чаті цьогорічні вступники мали змогу отримати відповіді на запитання від представників різних факультетів, відділів і коледжів вишу.
Під час прямого ефіру ректор Микола Фролов, привітавши абітурієнтів, їхніх батьків та всіх учасників заходу, наголосив, що ЗНУ, незважаючи на карантин, продовжує працювати в напруженому режимі. На всіх факультетах, у всіх коледжах відбувається дистанційне навчання, працюють науково-педагогічні працівники, ректорат та інші підрозділи. “Отже, ми працюємо, – зазначив Микола Олександрович, – і налаштовані на завершення навчального року, проведення сесії і, як завжди, готуємося до вступної кампанії”. Ректор звернув увагу абітурієнтів та їхніх батьків, що сьогодні ЗНУ є найбільшим закладом освіти південного сходу України. Тут навчаються майже 17 тисяч студентів. В університеті працює могутній колектив науково-педагогічних працівників, із яких 129 докторів наук, професорів, 715 кандидатів наук, доцентів. Навчання проводиться за більше ніж 100 освітніми програмами бакалаврату. Майже стільки ж їх – і на рівні магістрів. На сьогодні Запорізький національний університет складається з 17 факультетів та Інженерного інституту. Тож виш проводить навчання не тільки за гуманітарними, природничими спеціальностями, а й за 18 інженерними спеціальностями, включаючи металургію, будівельну справу та інші інженерні професії. Микола Олександрович зазначив, що в ЗНУ готують фахівців за всіма спеціальностями для працевлаштування в нашому регіоні, отже, абітурієнти зможуть обрати для себе ту, яка відповідатиме їхнім особистим уподобанням та схильностям. Говорячи про цьогорічну вступну кампанію, ректор підкреслив, що, безумовно, вона має значні особливості, пов’язані з карантином. Але, незважаючи на це, всі абітурієнти мають готуватися до вступу, щоб скласти ЗНО та своєчасно подати документи. Як і минулого року, вступники подаватимуть їх в електронному вигляді. Звернув увагу учасників Дня відкритих дверей Микола Олександрович і на строки вступної кампанії. Ректор підкреслив, що сьогодні ще не існує остаточного графіку, коли саме вона відбудеться, і навів два можливі варіанти її початку. Перший – із 1 серпня, а другий – із 25 вересня. Та в будь-якому випадку ЗНУ очікує на своїх майбутніх студентів.
Про актуальність проведення цього профорієнтаційного заходу в режимі онлайн переконливо свідчила й інтернет-статистика. На момент прямого ефіру зареєстрованих у YouTube-каналі було 187 осіб. Зайшли за покликанням у момент ефіру 207 осіб. У період прямого ефіру активних користувачів було 394 особи. На момент закінчення ефіру, о 13.00, прямий ефір передивились 478 осіб (активний чат і відповіді ректора). Позитивних відгуків – 57, збереження відео в особистих каналах фоловерів – 327. На момент 17.40 прямий ефір передивились 800 осіб (активний чат і відповіді ректора). Позитивних відгуків – 147, збереження відео в особистих каналах фоловерів – 544. Прямий ефір на YouTube передивились 1 251 особа (активний чат і відповіді ректора) вже за перші 5 днів після оприлюднення ефіру. Позитивних відгуків – 587, негативних – 14, збереження відео в особистих каналах фоловерів – 906. Прямий ефір Instagram, який проводився паралельно з YouTube, проглянули 1576 осіб. На телеграм-каналі “Вступнику” відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування – 420 переглядів.
Переглянути запис Дня відкритих дверей ЗНУ в режимі онлайн можна за покликанням: