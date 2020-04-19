Як працює податкова служба підчас карантину

Більшість запоріжців задля власної ж безпеки залишаються вдома та мінімізують свої контакти з навколишнім світом. Однак, що робити, коли виникають невідкладні питання до податкової служби? Спойлер: телефонне спілкування та Електронний кабінет платника. Детальніше у нашому сюжеті.
Мапу з телефонами Центрів обслуговування платників шукайте за посиланням https://zp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/413724.html
Відеоуроки з користування сервісами Електронного кабінету можна переглянути на сайті ДПС України https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/ або на каналі youtube https://www.youtube.com/channel/UCvdcv-7iVw7IGL0uFa_6Uaw
Відеосюжет можна завантажити за посиланням https://fex.net/uk/s/nmsakyx
Відділ комунікацій ГУ ДПС у Запорізькій області
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