Карантинні нововведення для бізнесу. Практичні особливості застосування звільнення від ПДВ

Карантинні нововведення для бізнесу. Практичні особливості застосування звільнення від ПДВ

ДПС продовжує роз’яснювати положення податкового законодавства, запроваджені Законом України від 30 березня 2020 року № 540-IX.

У десятому випуску ви знайдете пояснення практичних аспектів виконання вимог пункту 71 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України, яким, зокрема, передбачено звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання  на митній території України товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19). Серед іншого, розглянуто особливості складання податкових накладних та відображення у податковій звітності операцій, здійснених у періоді з 17 березня по 2 квітня 2020 року.

Інформаційний лист можна скачати за посиланням:

 https://tax.gov.ua/data/material/000/325/415669/Informaciyniy_list_10.pdf

 

ДПС також підготувала Інформаційні листи, які доступні за посиланнями:

Інформаційний лист №9. Карантинні нововведення для бізнесу. Частина 2. Податок на доходи фізичних осіб, місцеві податки, ЄСВ, адміністрування:

https://www.tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/informatsiyni-listi/414816.html

Інформаційний лист № 8. Карантинні нововведення для бізнесу. Частина І. Податок на прибуток, обіг підакцизних товарів, ПДВ:

https://www.tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/informatsiyni-listi/414205.html

Інформаційний лист № 7. Карантинні нововведення для бізнесу. Які нюанси треба знати?

https://www.tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/informatsiyni-listi/412720.html

Інформаційний лист № 6. Земельний податок. Які нюанси треба знати?

https://www.tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/informatsiyni-listi/411141.html

Інформаційний лист № 5. Реєстрація ПН/РК. Що робити, якщо реєстрацію ПН/РК зупинено?

https://www.tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/informatsiyni-listi/410034.html

Інформаційний лист № 4. Багатостороння конвенція MLI – наслідки для українських платників податків:

https://www.tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/informatsiyni-listi/409367.html

Інформаційний лист № 3. Все про програмні РРО:

https://www.tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/informatsiyni-listi/408152.html

Інформаційний лист № 2. Податкові рішення на користь платників:

https://www.tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/informatsiyni-listi/407286.html

Інформаційний лист № 1. ДПС відповідає на запити платників податків:

https://www.tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/informatsiyni-listi/405764.html

 

 

 

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