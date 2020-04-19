Освячення кошиків вздовж доріг або взагалі без освячень, літургії онлайн або не більше двох вірян в храмі — які заходи проводитимуть в ОТГ Запорізької області

Як цьогоріч в умовах карантину будуть проводитися святкові літургії та освячуватися великодневі кошики в об’єднаних територіальних громадах Запорізької області, – в огляді Запорізького регіонального офісу Програми “U-LEAD з Європою”.
Смирновська ОТГ. У релігійних закладах богослужіння Більмацького району проходять при наявності не більше 10 осіб у приміщенні з дотриманням маскового режиму, проводять дезінфекцію. Святкові Великодні богослужіння будуть проводитися, але в закритих храмах із обмеженою кількістю людей (до 10 осіб). Масового освячення пасок та великодніх кошиків не буде.
Чернігівська ОТГ. Цього року біля храму паски не освячуватимуть. Але усі бажаючі віряни зможуть зробити це неподалік від своїх домівок. Додають графік по кожній вулиці всіх населених пунктів громади з 3:00 до 10:00 із зазначенням протоієреїв та ієромонахів. Жителям громади необхідно знайти свою вулицю в графіку, підійти у визначений час ближче до проїжджої частини та очікувати священника, який освячуватиме пасочки з автомобільного причепу. Графік опублікували на Facebook-сторінці громади, у місцевих газетах, також поширюють інформації старости на своїх округах.
Новоуспенівська ОТГ Веселівського району. Відпочатку проведення освячення атрибутів Великодня було заплановано на стадіоні. Проте після виявлення підозрілих випадків на захворювання COVID-19 вирішили проводити його подвірно. У церкві відбуватиметься служба, але за присутності не більше ніж двох осіб — саме стільки дозволяє вмістити приміщення виходячи з карантинних норм. Стежити за порядком будуть правоохоронні органи. У громаді, спираючись до досвід проведення Вербної неділі, сподіваються, що все пройде спокійно.
Преображенська ОТГ. Традиційні великодні служби у храмах пройдуть без вірян. Враховуючи перший зафіксований випадок захворювання на COVID-19 в центрі громади, в Преображенці відбуватиметься освячення кошиків вздовж центральних вулиць села з 16:00 18 квітня. Але, зауважують у громаді, з сім’ї має вийти одна людина в захисній масці, яка зобов’язана дотримуватись санітарної дистанції в 2 метри. При цьому заборонено особам, які перетнули кордон України та знаходяться на самоізоляції, заборонено покидати брати участь у освяченні. Стежитимуть за цим представники ради та правоохоронних органів.
Великобілозерська ОТГ сподівається на відповідальність мешканців. Храми будуть відкриті під час святкової літургії, проте відвідування їх буде можливим із дотримуванням карантинних норм.
Приморська ОТГ. Міські храми не будуть закриті, але звертаються до мешканців попіклуватися про своє здоров’я і лишитися вдома. Щоб кожен міг бути причетним до святкування, організовують онлайн-трансляції святкової літургії в ніч проти 19 квітня з 23:00 до 4:00 на Facebook-сторінках Свято-Никольського Собору та Храму Святої Трійці м. Приморськ, а також на сайті міськради.
Новобогданівська ОТГ. У громаді провели зустріч з п’ятьма релігійними конфесіями. Окрім православної церкви, на карантинний період всі припинили служби. За підрахунками, до церкви на Великдень прийдуть до 70 осіб. Проте освячення відбуватиметься на вулиці, для чого із дотримання вимог до відстані віряни під наглядом громадськості стоятимуть вздовж дороги.
Михайлівська ОТГ Михайлівського району. Провели зустріч з представниками церков різних конфесій, домовились про скорочення служб. На Великдень біля церков чергуватиме поліція, яка стежитиме за дотриманням карантинних вимог. Голова громади Олександр Ракша звернувся до мешканців, щоб утримались від масових відвідувань кладовищ під час поминальних днів і обмежили перебування покладанням квітів.